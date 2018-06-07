Мурманский морской торговый порт организовал детскую оздоровительную кампанию

08 Июня 2018 года, 09:24

МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - С началом летних каникул стартовала первая смена в санаторно-оздоровительном лагере «Морская волна», куда отправились отдыхать дети работников ПАО «ММТП».

Лагерь находится на берегу Черного моря, в поселке Лермонтово Туапсинского района Краснодарского края. Для ребят предусмотрено пятиразовое питание. Все дети проживают в комфортабельных четырехместных номерах с удобствами и круглосуточной подачей горячей воды.

За безопасный и здоровый отдых детей отвечает квалифицированный персонал лагеря, который подготовил разнообразную оздоровительную и культурно-познавательную программу. Кроме того, ребят сопровождает один из работников порта.

Все расходы за детский отдых берет на себя предприятие, родителям необходимо оплатить лишь 13 процентов от стоимости авиабилетов.

Но есть категория детей, которые нуждаются не только в отдыхе, но и в лечении.

Недавно дети портовиков, которым показаны восстановительные процедуры, при поддержке Фонда «СУЭК – РЕГИОНАМ» и «Сибирской угольной энергетической компании» стали участниками специальной реабилитационной программы в одной из лучших детских здравниц страны – отделении «Поляны» ФГБУ «Детский медицинский центр» при Управлении делами Президента Российской Федерации.

Этот специализированный центр находится в Подмосковье. Для каждого ребенка, нуждающегося в санаторном лечении, здесь была разработана индивидуальная программа, включающая уникальные лечебные и физиотерапевтические процедуры, основанные на новейших медицинских технологиях.

Ребята также регулярно посещали тренажерный зал, участвовали в праздниках и концертах, а накануне Дня защиты детей побывали на экскурсии в Москве и посетили Красную Площадь.

Летний отдых детей – это часть масштабной социальной программы старейшего предприятия столицы Кольского Заполярья.