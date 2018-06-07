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Главная » НОВОСТИ » Танкисты Северного флота освоят новый вид танков
 
 
 
 
08 Июня 2018 года, 10:22

Танкисты Северного флота освоят новый вид танков


МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - В рамках боевых учений, проходящих в посёлке Печенга, танкисты Северного флота приступили к освоению танков Т-80БВМ. Данная модель танков оснащена многоканальным прицелом, 125-миллиметровой пушкой, стабилизатором вооружения и прибором наблюдения пилота, под капотом находится модернизированный газотурбинный двигатель, который хорошо переносит суровые климатические условия Заполярья.

В ходе учений танкистов большое внимание уделяется одному из самых сложных элементов подготовки - фланговой стрельбе, во время которого экипаж, движущегося вдоль поля с мишенями, танка должен поразить различные цели. Как сообщили в пресс-службе Северного флота, на данном этапе тренировки важна слаженная работа экипажа, водителю необходимо вести машину с постоянной скоростью, а наводчику-оператору нужно точно определить расстояние до намеченной мишени. Также, во время запланированной тренировки танкисты оттачиваю навыки вождения по пересечённой местности.

Данная модель танков, поступившая на вооружение соединения, значительно увеличит боевой потенциал мотострелкового военного корпуса Северного флота.

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