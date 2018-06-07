Автомобиль сгорел на АЗС в Апатитах

08 Июня 2018 года, 11:22

АПАТИТЫ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ — Вечером 7 июня в Апатитах произошло возгорание легкового автомобиля. Сообщение о пожаре на автозаправочной станции на улице Сосновой поступило в МЧС в 23:12.

«В результате пожара в автомобиле огнем полностью поврежден моторный отсек, капот, передние крылья, фары, лобовое стекло, повреждена приборная панель, частично оплавились передние колеса, салон закопчен по всей площади», - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.

На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: восемь человек личного состава и две единицы техники. Причины пожара устанавливаются.