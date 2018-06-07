Cпециалист электроцеха Кольской АЭС вошел в число лучших релейщиков России

08 Июня 2018 года, 11:37

РОССИЯ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - Ведущий инженер электрического цеха Кольской АЭС Виталий Александров стал лауреатом Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший релейщик-2018», прошедшего в Санкт-Петербурге. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе станции. В конкурсе, организованном Московским учебным центром «МУЦ ЕЭС», участвовали более 20 специалистов генерирующих, сетевых и топливных компаний, а также двух атомных станций концерна «Росэнергоатом»: Кольской и Белоярской.

«В подобном конкурсе участвую впервые, - делится впечатлениями Виталий Александров. Интересно было увидеть много нового оборудования. Например, с терминалом «Радиус-Автоматика» ранее работать не доводилось. Самое главное в таких конкурсах – это, конечно же, общение и обмен опытом с коллегами».

Теоретическая часть конкурса состояла из заданий на знание нормативно-технической документации в области охраны труда, пожарной безопасности, технической эксплуатации электрического оборудования, устройств релейной защиты и автоматики. В практической части конкурсанты выполнили проверку дистанционной защиты линии на микропроцессорном терминале, а также проверку защит присоединений 6–35 кВ на микропроцессорном терминале Сириус-2Л и проверку трансформатора тока 10 кВ испытательным комплексом РЕТОМ-21.