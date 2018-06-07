08 Июня 2018 года, 12:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - Отопительный сезон в Мурманской области завершится до 11 июня. Об этом на сегодняшнем заседании областного правительства сообщил министр энергетики и ЖКХ Владимир Гноевский.

В настоящий момент Мурманск сохраняет подачу тепла во все здания и сооружения. В остальных муниципалитетах отопительный сезон окончен. Для подготовки к следующему отопительному периоду в первую очередь проводятся опрессовки. Лишь небольшое число муниципальных образований, где ещё не успели начать эти работы, смогли вернуть тепло в детские учреждения и больницы. Однако уже принято решение совместно со всеми муниципальными образованиями окончить отопительный сезон в регионе 10-11 июня, когда ожидается краткосрочное потепление.

Министр напомнил коллегам в муниципалитетах, что 25 августа будет необходимо в обязательном порядке начать подачу тепла в объекты соцкультбыта, а для этого требуется достаточно времени для проведения подготовительных и ремонтных работ.