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Главная » НОВОСТИ » Кипрские заметки. Часть I
 
 
 
 
08 Июня 2018 года, 13:30

Кипрские заметки. Часть I


Небольшое островное государство на востоке Средиземного моря в последние несколько лет набирает популярность у российских туристов. И есть от чего – продолжительный курортный сезон (с апреля по ноябрь, но купаться можно круглый год), чистота, безопасность и бесконечно прекрасные пляжи.

Попасть на Кипр можно самолётом – в Ларнаке и Пафосе расположены международные аэропорты, которые принимают лайнеры со всего мира, в том числе – из многих российских городов. Из Мурманска, например, оптимальный вариант попасть на Кипр через С.-Петербург с авиакомпанией «Россия»: в летний период второй по величине перевозчик страны выполняет ежедневные рейсы в Ларнаку и Пафос на комфортабельных самолётах Boeing 737 и 747. А вообще «Россия» выполняет рейсы из 12 российских городов и является крупнейшим перевозчиком на этом направлении.

А вот железной дороги на Кипре нет. То есть, она была, до середины прошлого века. Но потом её закрыли по причине низкой рентабельности, поэтому единственным способом перемещения по острову является автомобильный транспорт. За несколько дней пребывания на Кипре я так и не смог привыкнуть к левостороннему движению, хотя коллеги, бравшие машину на прокат, утверждают, что «переучивание» происходит почти мгновенно. Они также обратили внимание на то, что киприоты на дорогах очень терпеливые и вежливые – завидя красный номерной знак (означающий, что машина прокатная) они либо стараются держаться подальше от таких машин, либо с пониманием прощают некоторые погрешности управления. Видимо, вежливость и обходительность у киприотов в крови.

Итак, приземлившись в аэропорту Ларнаки и с поразительной быстротой пройдя все таможенно-пограничные формальности, вы оказываетесь в окружении практически первозданной природы. Климат острова настолько уникален, что многие растения произрастают только здесь (так называемые эндемики). Например, в некоторых частях острова выращивают особенно вкусную картошку (урожай которой собирают до четырёх раз в год), а в июне в небольшом поселении у Фамагусты проводится ежегодный фестиваль клубники, на который съезжаются как жители острова, так и множество туристов. Поучаствовать в сборе клубники может каждый – некоторые туроператоры включают этот пункт в свои экскурсионные программы.

На Кипре очень вкусный кофе. Причем, варят его по-старинке – в латунной или медной турке и обязательно в песке. В зависимости от насыщенности и густоты напитка можно попросить скеттос (очень крепкий кофе без сахара), метрио (средней сладости и крепости) или поли-гликис (очень сладкий кофе). Скеттос обычно подают со стаканом воды. В нашем эквиваленте скеттос отдалённо напоминает эспрессо, но по сути таковым не является.

Кипр неторопливый и расторопный одновременно. Значительная часть отелей работает по системе полупансион или ночлег+завтрак. Ещё одно наблюдение – гостиницы как правило состоят из нескольких корпусов. Одни предназначены для отдыха семейных пар с детьми, а другие – только для взрослых. Не в смысле, что «детям до 16 категорически вход запрещён», а именно для отдыхающих без детей. Даже рестораны делятся на «детские» и «взрослые». Всё сделано для того, чтобы создать максимально комфортные условия для абсолютного большинства туристов. В отелях взрослые корпуса даже располагаются в отдалении, чтобы почтенная публика могла насладиться отдыхом.

Все пляжи на Кипре – муниципальные. На пляже можно арендовать шезлонг и зонтик (дневная рента составляет около 5 евро). Некоторые отели для своих постояльцев предлагают бесплатное пользование пляжным инвентарём. Вся береговая линия острова изрезана небольшими бухтами, и почти в каждой из них оборудован пляж. И оборудован по полной программе, недаром многие пляжи Кипра отмечены Голубым флагом – высшей международной наградой за высокое качество воды, безопасное купание, инфраструктуру и экологическое просвещение. Один из таких пляжей находится в Айа-Напе и носит название Нисси Бич: вода и береговая инфраструктура здесь на самом высоком уровне. Правда, справедливости ради нужно отметить, что на этом пляже людей ровно столько, сколько в разгар сезона на городском пляже в районе российский Анапы. Для тех, кто ценит уединение, на острове можно запросто поплавать и отдохнуть на необорудованных (диких) пляжах. Вот ещё одна особенность киприотов – запрещать вам никто не запрещает, но везде стоят таблички, что «дальнейшие действия вы осуществляете на свой страх и риск, и понимаете обо всех последствиях в случае непредвиденной ситуации». Это касается и пляжей, и горных троп, и ущелий с камнепадами – практически всего. А некоторые дикие пляжи настолько прекрасны, что волей-неволей забываешь обо всех предостережениях и с головой погружаешься в безмятежный отдых на берегу.

Один из таких пляжей находится в живописной лагуне близ Пафоса. По легенде Богиня плодородия, любви и красоты Афродита вышла из морской пены (читайте – родилась) именно на Кипре в местечке Петра-ту-Ромиу. В живописной лагуне сейчас также оживлённо, как на распродажах в супермаркетах – туристы со всего света приезжает в эту бухту, чтобы полюбоваться красотой, а некоторые, наиболее отважные, совершают заплыв вокруг скалы Афродиты. Считается, что этот ритуал способствует омоложению и сохранению красоты. А вот в купели Афродиты, которая находится в Ботаническом саду, собравшем сотни растений, произрастающих на Кипре, купаться не рекомендуют – из-за остроконечных камней, которыми вымощено дно и большого количества живности, населяющего эту природную ванну. Видимо, Богиня так хорошо постаралась, чтобы простые смертные не посягали на божественные артефакты.

Продолжение следует...

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