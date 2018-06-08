Городской Центр занятости населения предлагает принять участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан

08 Июня 2018 года, 13:44

Центр занятости населения г. Мурманска предлагает работодателям принять непосредственное участие в организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан города Мурманска в возрасте от 14 до 18 лет на период летних школьных каникул.

Все что требуется – предоставить подросткам посильную работу. Взамен участник получает дополнительных рабочие руки для выполнения работ, не требующих квалификации. Подростки могут выполнять самые разные поручения – станут курьерами и промоутерами, помогут разобрать бумаги или набрать текст на компьютере, выполнят подсобные работы, очистят территорию от мусора и многое другое.

Временное трудоустройство подростков в летние каникулы - это социально значимое мероприятие, которое способствует приобщению их к труду, дает опыт первого предложения своих сил на рынке труда и является важным фактором предупреждения правонарушений.

Центр занятости населения, в свою очередь, оказывает материальную поддержку несовершеннолетним гражданам на период их участия в работах из средств областного бюджета. Специалисты Центра занятости помогут с оформлением необходимых документов и подберут самых активных и трудолюбивых подростков.

Всех неравнодушных работодателей просят обращаться в ГОБУ Центр занятости населения г. Мурманска по адресу: ул. Академика Книповича, д.48 (кабинеты 203, 208).

Контактные телефоны: (8-8152) 23-55-75, 23-50-26.