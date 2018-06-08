В Оленегорске отметили День социального работника

МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - Для представителей благородной профессии социального работника в Оленегорском дворце культуры «Горняк» состоялось торжественное мероприятие. В ходе состоявшегося праздника всех присутствующих поздравила первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева, отметившая важность профессии.
Грамота Губернатора Мурманской области была торжественно вручена заместителю начальника управления организации мер социальной поддержки Министерства социального развития Мурманской области Ирине Горельцевой.
С подробным списком отличившихся работников в данной области можно ознакомиться по ссылке. Специалистам были вручены почётные грамоты, дипломы и премии. По завершении мероприятия, для всех присутствующих был организован праздничный концерт.