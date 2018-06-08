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Жизнь в Мурманске


Сари
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Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

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Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

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Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Оленегорске отметили День социального работника
 
 
 
 
08 Июня 2018 года, 14:37

В Оленегорске отметили День социального работника


МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - Для представителей благородной профессии социального работника в Оленегорском дворце культуры «Горняк» состоялось торжественное мероприятие. В ходе состоявшегося праздника всех присутствующих поздравила первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева, отметившая важность профессии.

Грамота Губернатора Мурманской области была торжественно вручена заместителю начальника управления организации мер социальной поддержки Министерства социального развития Мурманской области Ирине Горельцевой.

С подробным списком отличившихся работников в данной области можно ознакомиться по ссылке. Специалистам были вручены почётные грамоты, дипломы и премии. По завершении мероприятия, для всех присутствующих был организован праздничный концерт.

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