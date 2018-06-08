В Мурманске прошли учения по устранению утечки мазута

08 Июня 2018 года, 14:54

МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - На Восточной котельной Мурманска прошли плановые учения по ликвидации разлива мазута. Сообщается, что на предприятии была инсценирована чрезвычайная ситуация, в устранении которой были задействованы специалисты спасательной спецслужбы и аварийно-спасательное формирование ООО «Газтурбо».

В ходе учений последствия разлива мазута были ликвидированы, ущерб окружающей среде не нанесён.

Главный инженер ПАО «Мурманская ТЭЦ» Вячеслав Мухин отметил, что подобные учения дают возможность отрабатывать навыки, которые могут использоваться в реальных чрезвычайных ситуациях.

Взаимные действия энергетиков и спасательных служб были слаженными и оперативными, в результате чего был достигнут хороший результат в устранении проблемы.

Фото: ПАО «Мурманская ТЭЦ»