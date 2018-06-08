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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Батареи мурманчан станут холодными 13 июня
 
 
 
 
08 Июня 2018 года, 15:43

Батареи мурманчан станут холодными 13 июня


МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ — Отопление в жилых домах Мурманска начнут отключать с 8 часов утра 13 июня. Соответствующее постановление подписал глава администрации Андрей Сысоев.

В отдельно стоящих зданиях общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования и культуры отопление будет отключаться в рамках договорных отношений между данными учреждениями и теплоснабжающими организациями, а также с учетом технической возможности и установленными лимитами на 2018 год.

Ранее сообщалось, что все муниципалитеты Мурманской области завершат отопительный сезон 10-11 июня.

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