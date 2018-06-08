Представители спасательного ведомства провели инструктаж для добровольцев

08 Июня 2018 года, 16:30

МУРМАНСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - Представители Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области проводят профилактические разъяснительные мероприятия в учреждениях, предназначенных для отдыха, расположенных в регионе.

Так, например, в мурманском областном загородном стационарном детском оздоровительно-образовательном центре «Гандвик» детям объяснили правила и последовательность действий в экстренных ситуациях.

Также, на встрече представителей центра с волонтёрами спасения на водах Кандалакши ребятам было рассказано о всех рисках поведения на водных объектах. Не остались без внимания и правила времяпрепровождения вблизи берега водоёмов региона.

Представители борьбы с пожарной опасностью провели тренировку для добровольцев в этой сфере. Ребятам были продемонстрированы все необходимые навыки по действиям в случаях возникновения возгорания. Также, отдыхающие были обучены обращению со специальным противопожарным снаряжением и вооружением.

Основной задачей проведения данных мероприятий является обучение желающих противопожарным действиям, которые они должны будут применить до приезда профессиональных пожарных на место возгорания.

Помимо прочего, было проведено обследование корпусов детского лагеря на оснащённость системами пожарной безопасности.