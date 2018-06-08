БПК «Североморск» отработает взаимодействие с вертолётами в Баренцевом море

08 Июня 2018 года, 17:20

РОССИЯ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - Экипаж большого противолодочного корабля «Североморск» вышел в Баренцево море для отработки плановых задач в полигонах боевой подготовки. Нынешний выход в море стал первым для экипажа БПК «Североморск» в летнем периоде обучения и проводится для совершенствования военно-морской выучки личного состава. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

Моряки проведут тренировки по борьбе за живучесть на ходу, проверят оружие и технические средства корабля в морских условиях. Также экипаж БПК «Североморск» отработает совместные задачи с лётчиками палубной авиации. Вертолёты Ка-27ПС выполнят облёт технических систем корабля и произведут несколько посадок на вертолётную площадку.