Арбитражный суд решил: просить деньги с «электрообогревщиков» незаконно

08 Июня 2018 года, 16:53

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - Арбитражный суд Северо-Западного округа подтвердил правомерность вынесенного Мурманским УФАС России решения в отношении АО «МурманЭнергоСбыт». В марте 2016 года Мурманское УФАС России возбудило дело о злоупотреблении хозсубъектом доминирующего положения. Антимонопольный орган настаивал на том, что физические и юридические лица, перешедшие на электрообогрев и не получающие услугу по системам центрального отполения ввиду их отсуствия, не обязаны за неё платить.

В 2016 году в антимонопольный орган поступил ряд коллективных жалоб за подписью более 1000 граждан о злоупотреблении АО «МЭС» своим доминирующим положением, выразившееся в предъявлении требований об оплате услуг по отоплению гражданам, проживающим в помещениях, которые в установленном порядке были переведены на обогрев с помощью электрической энергии.

«Еще в начале 2000-х годов граждане отказались от централизованного отопления, и перешли на электрообогрев, но с 2015 года энергетическая компания снова начала выставлять счета на оплату», - сообщили в Мурманском ФАС.

АО «МурманЭнергоСбыт» не согласилось с решением антимонопольного органа и обжаловало его в суде. Суды первой и второй инстанции поддержали АО «МЭС». 6 июня 2018 года состоялось заседание кассационной инстанции суда, где АО «МурманЭнергоСбыт» было отказано в удовлетворении заявления. Таким образом, выводы Мурманского УФАС России были подтверждены.