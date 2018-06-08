«Олкон» приступил к производству товарного щебня

08 Июня 2018 года, 17:00

ОЛЕНЕГОРСК/ 8 июня/ БИ-ПОРТ - АО «Олкон» завершило пусконаладку современного дробильного-сортировочного комплекса и получило сертификаты качества на товарный щебень.

«Олкон» начал производство товарного щебня семи фракций, в том числе и кубовидного щебня. Продукцию производят на дробильно-сортировочном комплексе, строительство которого завершилось в прошлом году.

Продукция предназначена для балластного слоя железнодорожных путей, строительных работ, для содержания и строительства автомобильных дорог. Одно из преимуществ выпускаемого щебня – низкое содержание вредных примесей, а также высокая морозостойкость.

«Качество щебня отслеживают специалисты службы контроля качества в лаборатории для экспресс-анализа, которая находится на территории комплекса. Для удобства наших клиентов мы предусмотрели отгрузку продукции как автотранспортом, так и железнодорожными составами», – сказал директор дробильно-обогатительной фабрики «Олкона» Сергей Бубнов.

Сертификаты качества получены в мурманском отделении «Федерального центра стандартизации – стройсертификация». Качество продукта, его соответствие Государственному стандарту подтвердили сторонняя лаборатория КНЦ РАН Института химии и технологии редких элементов и минерального сырья им. И.В. Тананаева г. Апатиты и ЗАО «Петрозаводскстрой».