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В научной библиотеке состоялась презентация коллекции книг «Мурман - край российский»
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Рабочая суббота в Мурманске будет относительно тёплой
 
 
 
 
09 Июня 2018 года, 08:30

Рабочая суббота в Мурманске будет относительно тёплой


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – В субботу Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах области пройдет небольшой дождь, температура воздуха днём составит +7…+12°.

На предстоящие выходные прогнозируется прохождение атмосферных фронтов, интенсивность осадков увеличиться, но станет незначительно теплее.

Сегодня в Мурманске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-5 м/с. Воздух прогреется до +9°.

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