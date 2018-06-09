Рабочая суббота в Мурманске будет относительно тёплой

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – В субботу Кольский полуостров будет находиться в малоградиентном барическом поле. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах области пройдет небольшой дождь, температура воздуха днём составит +7…+12°.
На предстоящие выходные прогнозируется прохождение атмосферных фронтов, интенсивность осадков увеличиться, но станет незначительно теплее.
Сегодня в Мурманске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный 4-5 м/с. Воздух прогреется до +9°.