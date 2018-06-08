Сергей Дубовой на 40 месте в медиарейтинге региональных спикеров субъектов России

РОССИЯ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов Российской Федерации за май 2018 года. Согласно опубликованным данным, спикер Мурманской областной думы Сергей Дубовой занял в медиарейтинге 40 место, спустившись на 10 строк. Его медиаиндекс составил 1212.
Лидером стал Аман Тулеев (Кемеровская область). Вторую и третью позицию заняли Магомед Даудов (Чечня) и Сергей Брилка (Иркутская область), соответственно. На последнем, 85-м месте, – Александр Маслов (Чукотский АО).