Определили победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года»

09 Июня 2018 года, 08:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Региональная комиссия по качеству Мурманской области утвердила итоги 21-го регионального конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года». В конкурсе приняли участие 21 предприятие и организация, представившие 34 наименования продукции и услуг: 17 – продовольственной продукции, 16 – услуг для населения и одно – продукции производственно-технического назначения. За победу боролись товаропроизводители из Мурманска, Североморска, Апатитов, Кольского района, Кировска, Полярных Зорь и Кандалакши.

По результатам 28 товаров и услуг признаны лауреатами конкурса с правом представлять регион в федеральном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России». Наибольшее количество заявок на конкурс поступило в номинациях «Продовольственные товары» и «Услуги для населения». Звание лауреатов получила продукция предприятий, известных всем жителям нашей области: МПЗ Окраина, Хлебопек, Апатитский молочный комбинат, Полар, Молочный завод г. Североморск, Полярис.

В номинации «Услуги для населения» в этом году представлен широкий спектр услуг. С услугами здравоохранения выступили Мурманская областная клиническая больница им. П.А. Баяндина и Мурманский многопрофильный центр им. Н.И. Пирогова, социальные услуги представили КЦСОНы из г. Полярные Зори и г. Апатиты, Мурманский центр социальной помощи, Детская деревня – SOS Кандалакша, образовательные - Академия Охраны, детский сад №44, Мурманскавтотранс, Мурманский индустриальный колледж. Учреждения культуры также не остались в стороне – Североморская библиотечная система и Мурманская областная универсальная научная библиотека представили информационные технологии в библиотечном деле.

Конкурсанты, продукция которых удостоена званий лауреата и дипломанта конкурса, получили право использовать Знак конкурса на маркировке продукции и в рекламно-информационных целях в течение двух лет. Лауреатам предоставлено право представлять нашу область в федеральном этапе Конкурса Программы «100 лучших товаров России». Список победителей конкурса «Лучшие товары и услуги Мурманской области 2018 года» опубликован на сайте организатора конкурса.