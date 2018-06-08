В Мурманске обсудили необходимость «северных» льгот для работодателей

09 Июня 2018 года, 09:13

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Заседание совета Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области прошло в расширенном составе. В его работе приняли участие члены совета и руководители рабочих органов Регионального объединения работодателей.

Члены совета утвердили корректировку финансового плана на текущий год, обсудили проблемы сельхозпредприятий, возникшие в связи с отменой налоговых льгот на приобретаемое организациями движимое имущество, приняли в члены Союза федеральное государственное унитарное предприятие «Атомфлот».

Президент СПП МО Сергей Веллер рассказал собравшимся об итогах заседания Координационного совета РСПП по развитию Северных территорий и Арктики, прошедшего в конце мая в Санкт-Петербурге. На этом собрании работодатели Арктической зоны РФ выразили единую позицию о необходимости реформы законодательства по «северным» льготам, которое ставит работодателей Крайнего Севера в неравные условия с предпринимателями других регионов страны. Дальнейшее игнорирование проблемы в ближайшее время приведёт к существенному оттоку бизнеса и трудовых ресурсов с северных территорий.

Члены совета СПП МО пришли к единому мнению, что на сегодняшний день не существует конкретной стратегии развития северных территорий и Арктики, а рамочный закон об Арктической зоне РФ не решает проблем. В то же время не стоит сейчас ждать изменений закона. Регионам необходимо самостоятельно решать проблемы в системе управления северными территориями.