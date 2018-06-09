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09 Июня 2018 года, 10:12

Газовый кризис может разразиться в Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Жители Мурманской области, пользующиеся баллонным газом, поставлены перед фактом – с мая их обслуживание прекращено. Вступившие в действие поправки в законодательство запрещают использование 50-литровых баллонов в домах и квартирах, сообщает ГТРК «Мурман».

Жители считают, что ужесточение законодательства, запрещающее использование газовых баллонов ёмкостью 50 литров в квартирах и домах, может привести к непредсказуемым последствиям. С одной стороны, газ можно заменить на относительно недорогую электроэнергию, но в этом случае возникает угроза перегрузки сетей и пожаров. С другой стороны – «изобретательность» и эксперименты с газовым оборудованием будут чреваты куда более серьезными последствиями.

В настоящее время 50-литровые баллоны есть в наличии и заправлены, и этого запаса должно хватить на 2-3 месяца. Жители Мурманской области, особенно отдалённых районов, пока не знают, как будут поступать – 5-литровый баллон будет заканчиваться в 10 раз быстрее, а доставка этой тары пока никак не организована. Главный жилинспектор региона Алёна Кузнецова также не смогла внятно прокомментировать ситуацию. «Может быть, это будут точки приближены торговли пятилитровыми баллонами. Чтобы это делать быстрее. Развозка какая-то, может, выездная торговля со стороны облгаза. Надо этот вопрос отработать. Потому что так нельзя оставлять», – приводит ГТРК «Мурманск» слова Кузнецовой.

И если в областном или в районных центрах проблема с тарой может быть нивелирована, то жителям глубинки однозначно придётся несладко. Тем более, что 5-литровых баллонов в области практически нет.

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