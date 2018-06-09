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Сари
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09 Июня 2018 года, 11:26

Мурманская треска опасна для здоровья – «Росконтроль»


РОССИЯ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Специалисты союза потребителей «Росконтроль» провели проверку замороженного филе трески. Под проверку попали пять образцов, поставляемых на прилавки российских магазинов. Четыре из них производятся на территории Мурманской области.

Ранее такое исследование было проведено в 2014 году. Тогда было выяснено, что некоторые производители заменяют треску более дешёвым видом рыбы, а в одном случае вообще оказалось невозможным определить вид рыбы. Чтобы исключить сомнения, в этом исследовании сразу было проведено исследование ДНК у исследуемых образцов.

По результатам проведённых испытаний было установлено, что два бренда - «Agama» и «Бухта изобилия» – не соответствуют действующим требованиям безопасности по проверенным микробиологическим показателям. Эксперты «Росконтроля» отмечают, что у первой марки показатель микробной обсемененности мезофильной микрофлорой превышен в два раза, а у «Бухты изобилия» — в 1,6 раза. Обе марки произведены на предприятии «Рыбные Мануфактуры Мурманск».

Ещё одна марка мурманского производства – «ВкусВилл» (предприятие-производитель «Акватория») соответствует требования безопасности, но имеются отклонения от ГОСТа.

Филе трески «Штурман КФ», произведённое в Подмосковье, также имеет отклонения от ГОСТа и неудовлетворительные органолептические показатели.

Наиболее безопасным и соответствующим ГОСТу специалисты «Росконтроля» признали филе трески «Бореалис», производства мурманской компании «Полярное море+». Именно на эту фабрику возили премьер-министра Дмитрий Медведева во время его последнего визита в Мурманск.

Авторы исследования также отмечают, что у всех пяти образцов превышено содержание глазури.

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