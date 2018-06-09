Призывники, находящиеся в запасе, смогут повторно пройти медкомиссию

09 Июня 2018 года, 12:00

МУРМАНСК/9 июня/ БИ-ПОРТ – В правила призыва на воинскую службу будут внесены изменения. Так, по указу минобороны, в период осеннего призыва молодые люди, которые ранее были признаны ограниченно годными на воинскую службу, смогут повторно пройти медицинское освидетельствование по собственному желанию. Об этом сообщают «Известия».

Ранее призывники, признанные ограниченно годными к воинской службе по заключению медкомиссии, были зачислены в запас, получив при этом значение «рядовой». Новшество, которое планируется окончательно сформировать и привести в действие уже к июля текущего года, позволит молодым людям добровольно пройти освидетельствование ещё раз. Таким образом, на основании заключения вновь пройденной медкомиссии, рядовой сможет вернуть себе статус призывника, годного к воинской службе с незначительными ограничениями. Такой гражданин будет подлежать воинскому призыву на общих основаниях.

«Возможность повторного освидетельствования особенно важна для абитуриентов военных вузов», - отметил глава рабочей группы по вопросам защиты прав военнослужащих Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Сергей Кривенко.

В настоящее время оспорить решение медкомиссии практически невозможно, это вправе сделать только военкомат. Новое постановление кардинально меняет ситуацию.

Также, значительным изменением станет то, что нынешних призывников будут делить на две категории. Первая - те, кто вовсе не имеет воинского звания, это, к примеру, только что окончившие школу юноши, для них срок воинской службы будет отсчитываться с момента получения ими воинского звания. Ко второй категории отнесут всех тех, кто не числится в запасе, но имеет воинское звание, для них началом службы будет день приказа местного военкомата о направлении на воинскую службу. Таким образом, данное уточнение сократит для некоторых призывников срок службы.

Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко