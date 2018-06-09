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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

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Главная » НОВОСТИ » Минэк предлагает исключить невостребованные услуги из МФЦ
 
 
 
 
09 Июня 2018 года, 13:17

Минэк предлагает исключить невостребованные услуги из МФЦ


МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ - Министерство экономического развития провело мониторинг актуальности услуг, предоставляемых МФЦ, в результате которого разработало проект, направленный на сокращение невостребованных сервисов. В этот перечень вошли услуги, которые предоставляли МЧС, Роструд, Росздравнадзор, Ростехнадзор, Ространснадзор и ФМБА. Об этом пишут «Известия».

Данные изменения в секторе реализации услуг МФЦ связаны с тем, что за 9 месяцев прошлого года вышеперечисленные организации сообщили о том, что их услугами воспользовались менее сотни человек. Это говорит об очень низкой востребованности данных сервисов.

Отмечается, что нахождение неактуальных услуг в списке МФЦ ведёт к дополнительным затратам, которые можно сократить. Так, по разным оценкам, это приводит к затратам в размере 5–15% от общего объема финансового обеспечения работы МФЦ в течение года.

На данный момент документ находится на рассмотрении в правительстве.

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