«Янтарь» будет встречать главком ВМФ

09 Июня 2018 года, 13:30

СЕВЕРОМОРСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Главнокомандующий военно-морским флотом адмирал Владимир Королёв в субботу прибыл в Североморск с однодневным рабочим визитом, сообщает телеканал «Звезда».

«Планируется, что главком примет участие в церемонии встречи океанографического судна «Янтарь», которое вернётся из дальнего похода. Также в планах адмирала – посещение Мурманского филиала Нахимовского училища и встреча с командующим Северным флотом адмиралом Николаем Евменовым», – говорится в сообщении телеканала.

Напомним, адмирал Владимир Королёв был назначен Главнокомандующим военно-морским флотом России в ноябре 2015 года. До этого он возглавлял Северный флот.