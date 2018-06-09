За сданные батарейки россияне смогут получать кэшбек

09 Июня 2018 года, 13:48

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ - Ежегодно в Россию привозят около трёх миллиардов батареек, в то время как переработкой их занимается всего лишь один завод, расположенный в Челябинске.

Как пишут «Известия», средства на мотивацию граждан сдавать изношенные батарейки будут выделяться из повышенного тарифа за коммунальные услугу или экологического сбора для производителей самих источников питания.

Генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин рассказал о том, что, если региональный оператор из тарифа будет получать порядка 10 рублей за каждую сданную батарейку, то половину от полученной суммы он вполне может отдавать тем, кто эту батарейку сдаёт.