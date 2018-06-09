Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Дзен | Google+ | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравилаО редакции
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
День России в Мурманской области: программа праздника День России в Мурманской области: программа праздника
Альфа-Банк в Мурманске провел мастер-класс для предпринимателей Альфа-Банк в Мурманске провел мастер-класс для предпринимателей
Погрузитесь в мир чудес с Mastercard и ВБРР Погрузитесь в мир чудес с Mastercard и ВБРР
Мурманчан приглашают поддержать акцию и принять участие в памятной церемонии Мурманчан приглашают поддержать акцию и принять участие в памятной церемонии
Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов Мурманский индустриальный колледж приглашает абитуриентов
 
 

Видеоновости16+

В 10 мурманских школах организованы оздоровительные лагеря
 
 
 
 

Курсы валют 09.06.18

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
84,0065
0,7821
1 USD
Доллар США
62,6680
0,8555
1 EUR
Евро
73,7916
0,7230
10 NOK
Норвежских крон
77,4971
0,5134
10 SEK
Шведских крон
71,5658
0,1880
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

1.9 м/с
давление 759.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

17 Марта 2018, 14:40
21 Февраля 2018, 11:25
19 Февраля 2018, 15:05
16 Января 2018, 10:20
15 Января 2018, 11:50
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

Выбор редакции

Прививки для детей от гемофильной инфекции сделают обязательными
09 Июня 2018, 13:00
Прививки для детей от гемофильной инфекции сделают обязательными
Мурманская треска опасна для здоровья – «Росконтроль»
09 Июня 2018, 11:26
Мурманская треска опасна для здоровья – «Росконтроль»
Газовый кризис может разразиться в Мурманской области
09 Июня 2018, 10:12
Газовый кризис может разразиться в Мурманской области
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии кори на Украине
09 Июня 2018, 09:29
Роспотребнадзор предупреждает об эпидемии кори на Украине
 
 
 
 

Самое читаемое

Батареи мурманчан станут холодными 13 июня
08 Июня 2018, 15:43
«Олкон» приступил к производству товарного щебня
08 Июня 2018, 17:00
Депутаты посетили один из детских лагерей Мурманска
08 Июня 2018, 17:55
Газовый кризис может разразиться в Мурманской области
09 Июня 2018, 10:12
В Мурманске прошли учения по устранению утечки мазута
08 Июня 2018, 14:54
Мурманская треска опасна для здоровья – «Росконтроль»
09 Июня 2018, 11:26
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией
 
 
 
 
09 Июня 2018 года, 14:11

Tele2 первой запустила симкомат с биометрической идентификацией


РОССИЯ/ 9 июня – Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, первым в России запустил симкомат с биометрической системой распознавания лиц в коммерческую эксплуатацию. Автомат по продаже SIM-карт может подключить к сети Tele2 любого российского или иностранного гражданина при наличии действующего паспорта.

Tele2 установила брендированный автомат по продаже SIM-карт в аэропорту Внуково, что особенно актуально в преддверии главного футбольного события этого лета. Новое технологическое решение позволяет автоматизировать подключение, а в перспективе и обслуживание клиентов. В России уже есть терминалы, выдающие SIM-карты. Однако в отличие от них, симкомат Tele2 использует биометрическую идентификацию и может выдавать SIM-карты любым потребителям, а не только дополнительные к существующему договору.

Терминал позволяет Tele2 идентифицировать потенциального абонента и обеспечить качественные подключения. Комплекс сканирует паспорт клиента, встроенная 3D-камера сравнивает фотографию с лицом будущего абонента, а специальный модуль распознает текстовую информацию и заполняет поля договора об оказании услуг.

Основа комплекса – специализированный сканер паспортов PENTA Scanner® Cube². Он позволяет за 3 секунды отсканировать страницу паспорта в трех диапазонах – видимом, инфракрасном и ультрафиолетовом. PENTA Scanner® Cube² используется более чем в 100 странах мира, в том числе для идентификации пассажиров в аэропортах.

Система исключает любую возможность использования недействительного паспорта или несовпадения личности владельца паспорта и человека, который желает подключиться. Симкомат позволяет легко организовать продажи в трафиковых или труднодоступных местах. В отличие от традиционного канала дистрибуции, автомат не требует услуг консультанта, затрат на торговое оборудование и ремонт помещения, больших расходов на арендную плату.

Как работает автомат по продаже SIM-карт? Клиент прикладывает страницу паспорта с фотографией к сканеру, после чего изображение сравнивается с владельцем. Затем клиент прикладывает к устройству вторую страницу документа – модуль считывает персональные данные и заполняет договор. Пользователь проверяет электронную копию документа и в случае согласия принимает условия. После этого на мониторе появляется окошко для электронной подписи. Пользователь расписывается на экране, а система сверяет подпись с образцом в паспорте. Затем симкомат отправляет клиенту подписанный договор через SMS и выдает SIM-карту.

«Симкомат Tele2 – это пример первого коммерческого запуска технологии распознавания лиц в ретейле. Представленные ранее симкоматы не могут считаться полноценными устройствами по продаже карт, ведь они могли выдавать только дополнительную SIM-карту действующим абонентам данного оператора. Мы запускаем аппарат, с помощью которого нашим клиентом может стать абсолютно любой владелец действующего паспорта, в том числе и иностранный гражданин», – рассказал Игорь Майстренко, директор по продажам и развитию массового сегмента Tele2.

В скором времени Tele2 расширит функционал симкомата. Абоненты смогут выбрать тариф и красивый номер, пополнить баланс и перейти в Tele2 по MNP. Автомат также будет выдавать SIM, заказанные онлайн, восстанавливать потерянные карты, или предоставлять детализацию счета в электронном виде.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Читайте нас в Яндекс.Дзен,
чтобы быть в курсе важных новостей

 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...

© ИА «Би-порт» 2005-2018

Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871

Учредитель и издатель (редакция) – ООО «Информационное агентство «Би-порт»

Главный редактор – Городецкий Вячеслав Валерьевич

Адрес редакции: 183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1

Тел.: +7 (8152) 56-78-90

Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com

Содержимое сайта «Би-порт» (www.b-port.com) предназначено для детей старше 16 лет

Все права на материалы, опубликованные на сайте www.b-port.com, принадлежат редакции и/или авторам и охраняются в соответствии с законодательством РФ.

Использование материалов, опубликованных на сайте www.b-port.com допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал www.b-port.com, до или после цитируемого блока.

Полные правила использования материалов сайта для цитирования и иных целей изложены в разделе «Правила»