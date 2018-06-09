В Полярных Зорях разыскивают несовершеннолетнюю, которая злоупотребляет алкоголем

09 Июня 2018 года, 14:33

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Полиция Полярных Зорь разыскивает без вести пропавшую несовершеннолетнюю девушку.

«Разыскивается Кутузова Екатерина Евгеньевна, 2003 года рождения. Девушка неоднократно уходила из дома, а также злоупотребляет алкоголем. Молодой северянке на вид около 18 лет, рост около 180 см, светлые волосы, глаза серые. Была одета в короткую куртку тёмно-синего цвета с капюшоном, спортивные штаны черного цвета, кроссовки белые с оранжевыми вставками», – говорится в сообщении полицейских.

Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении данной девушки, просьба незамедлительно сообщить её по телефонам: 8 (81532) 6-31-07; 8 (900) 941-51-69; 02.