Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума»

Дорогие мурманчане, отыскивая оптимальный для себя вариант проведения выходных дней, обратите внимание на «Домики у Форума».
Здесь вы сможете отдохнуть от суеты и городского шума, подышать свежим воздухом, насладиться северной природой с панорамным видом на город.
К вашим услугам двенадцать деревянных беседок с каминами, в которых могут разместиться от 12 до 40 человек, обустроенные площадки и крытые мангала.
В Домиках можно отпраздновать любое торжественное событие: семейный праздник, корпоративные вечеринки, свадьбу, выпускные или просто встретиться с друзьями, – поводов собраться хорошей компанией и приятно провести время много. Для тех, кто празднует день рождения – один час к оплаченному бронированию в подарок!
АКЦИЯ!
До 1 сентября в «Домиках у Форума» действует скидка до 20%. Кроме того, всем забронировавшим – дрова в подарок!
Телефон для справок и бронирования: 70-33-53, группа «ВКонтакте».
Для жителей Ленинского округа - беседки на берегу озера «Среднее», база отдыха «Озерки». Тел. 70-34-56.