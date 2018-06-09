Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума»

09 Июня 2018 года, 14:45

Дорогие мурманчане, отыскивая оптимальный для себя вариант проведения выходных дней, обратите внимание на «Домики у Форума».

Здесь вы сможете отдохнуть от суеты и городского шума, подышать свежим воздухом, насладиться северной природой с панорамным видом на город.

К вашим услугам двенадцать деревянных беседок с каминами, в которых могут разместиться от 12 до 40 человек, обустроенные площадки и крытые мангала.

В Домиках можно отпраздновать любое торжественное событие: семейный праздник, корпоративные вечеринки, свадьбу, выпускные или просто встретиться с друзьями, – поводов собраться хорошей компанией и приятно провести время много. Для тех, кто празднует день рождения – один час к оплаченному бронированию в подарок!

АКЦИЯ!

До 1 сентября в «Домиках у Форума» действует скидка до 20%. Кроме того, всем забронировавшим – дрова в подарок!

Телефон для справок и бронирования: 70-33-53, группа «ВКонтакте».

Для жителей Ленинского округа - беседки на берегу озера «Среднее», база отдыха «Озерки». Тел. 70-34-56.