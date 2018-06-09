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В 10 мурманских школах организованы оздоровительные лагеря
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума»
 
 
 
 
09 Июня 2018 года, 14:45

Отдыхаем в Полярный день в «Домиках у Форума»


Дорогие мурманчане, отыскивая оптимальный для себя вариант проведения выходных дней, обратите внимание на «Домики у Форума».

Здесь вы сможете отдохнуть от суеты и городского шума, подышать свежим воздухом, насладиться северной природой с панорамным видом на город.

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К вашим услугам двенадцать деревянных беседок с каминами, в которых могут разместиться от 12 до 40 человек, обустроенные площадки и крытые мангала.

В Домиках можно отпраздновать любое торжественное событие: семейный праздник, корпоративные вечеринки, свадьбу, выпускные или просто встретиться с друзьями, – поводов собраться хорошей компанией и приятно провести время много. Для тех, кто празднует день рождения – один час к оплаченному бронированию в подарок!

АКЦИЯ!

До 1 сентября в «Домиках у Форума» действует скидка до 20%. Кроме того, всем забронировавшим – дрова в подарок!

Телефон для справок и бронирования: 70-33-53, группа «ВКонтакте».

Для жителей Ленинского округа - беседки на берегу озера «Среднее», база отдыха «Озерки». Тел. 70-34-56.

 
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  • Надеюсь, эту рекламную статью оплатили хозяева Домиков.
 
 
 
 
 
 
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