Таможенникам расширили полномочия

09 Июня 2018 года, 15:10

РОССИЯ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ - В минувший четверг Государственная дума приняла в окончательном чтении законопроект, который вводит административную ответственность водителей за невыполнение требований сотрудников таможенных органов об остановке транспортных средств.

Речь идёт о внесении изменений в статью 12.25 КоАП РФ («Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства»). Санкциями данной статьи предусматривается наказание в виде административного штрафа в сумме от 500 до 800 рублей. Документ также предусматривает изменение в статье 23.8 административного кодекса в части наделения должностных лиц таможенных органов полномочиями рассматривать дела об административных правонарушениях в указанной сфере.

Напомним, летом прошлого года президент подписал закон, согласно которому сотрудники таможни получили право останавливать автомобилистов с целью проверки товара и соответствующих документов к ним без участия сотрудников ГИБДД.