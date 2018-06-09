«Аэрофлот» объявил о ежегодном конкурсе фотографий в честь Дня России

09 Июня 2018 года, 15:25

РОССИЯ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ - Авиакомпания «Аэрофлот» сообщает о проведении 12 июня традиционного фотоконкурса «Россия всегда со мной». Пассажирам, вылетающим из Москвы, на борту самолета будут раздаваться флаги Российской Федерации, которые можно будет использовать для фотографирования и участия в конкурсе – сделанное фото загрузить в свой профиль в ВКонтакте или англоязычного Facebook.

Уточняется, что пользователям сети «ВКонтакте» нужно будет разместить в своих профилях фотографии, сделанные на борту воздушного судна «Аэрофлота» или на его фоне, а также на перроне аэровокзала или в пункте прибытия на фоне культурных или природных достопримечательностей.

Для тех, кто предпочитает англоязычный Facebook, условия конкурса предполагают публикацию фотографии из той точки, где они находятся на момент создания фотографии.

Главным и единственным критерием для участия в конкурсе является то, что фотографии должны сопровождаться хештегами: #россиясомной #аэрофлот #aeroflot.

Общее количество закупленных для мероприятия флажков составило 50 тысяч. Ровно столько же пассажиров планирует совершить перелёт из аэропорта Шереметьево в праздничный день.

Победителями конкурса станут шестеро человек, которым будут вручены модели самолётов авиакомпании размером 1:100.

Второе место пьедестала разделят также 6 человек, которые получат модели воздушных судов «Аэрофлота» в меньшем размере 1:144.

Конкурс стартует с первых минут начала праздничного дня и заканчивается в 23:59 московского времени 12 июня.

До 15:00 следующего дня будет открытое голосование за лучший кадр, и в 16:00 13 июня будут подведены итоги в соцсетях.

С подробными правилами участия можно ознакомиться в официальных группах Аэрофлота в социальных сетях.

Напомним, «Аэрофлот» выполняет три ежедневных рейса по маршруту Москва - Мурманск. С 1 августа количество рейсов на данном направлении будет увеличено до четырёх в день.

Фото: М. Паламарчук