«Аэрофлот» объявил о ежегодном конкурсе фотографий в честь Дня России

РОССИЯ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ - Авиакомпания «Аэрофлот» сообщает о проведении 12 июня традиционного фотоконкурса «Россия всегда со мной». Пассажирам, вылетающим из Москвы, на борту самолета будут раздаваться флаги Российской Федерации, которые можно будет использовать для фотографирования и участия в конкурсе – сделанное фото загрузить в свой профиль в ВКонтакте или англоязычного Facebook.
Уточняется, что пользователям сети «ВКонтакте» нужно будет разместить в своих профилях фотографии, сделанные на борту воздушного судна «Аэрофлота» или на его фоне, а также на перроне аэровокзала или в пункте прибытия на фоне культурных или природных достопримечательностей.
Для тех, кто предпочитает англоязычный Facebook, условия конкурса предполагают публикацию фотографии из той точки, где они находятся на момент создания фотографии.
Главным и единственным критерием для участия в конкурсе является то, что фотографии должны сопровождаться хештегами: #россиясомной #аэрофлот #aeroflot.
Общее количество закупленных для мероприятия флажков составило 50 тысяч. Ровно столько же пассажиров планирует совершить перелёт из аэропорта Шереметьево в праздничный день.
Победителями конкурса станут шестеро человек, которым будут вручены модели самолётов авиакомпании размером 1:100.
Второе место пьедестала разделят также 6 человек, которые получат модели воздушных судов «Аэрофлота» в меньшем размере 1:144.
Конкурс стартует с первых минут начала праздничного дня и заканчивается в 23:59 московского времени 12 июня.
До 15:00 следующего дня будет открытое голосование за лучший кадр, и в 16:00 13 июня будут подведены итоги в соцсетях.
С подробными правилами участия можно ознакомиться в официальных группах Аэрофлота в социальных сетях.
Напомним, «Аэрофлот» выполняет три ежедневных рейса по маршруту Москва - Мурманск. С 1 августа количество рейсов на данном направлении будет увеличено до четырёх в день.
Фото: М. Паламарчук