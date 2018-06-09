В консолидированный бюджет Мурманской области перечислено более 26 млрд рублей налогов

09 Июня 2018 года, 15:40

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Мурманской области за январь-май 2018 года возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 279 млн рублей и составил более 26 млрд рублей. К такому выводу пришли специалисты УФНС России по Мурманской области, подводя итоги работы за 5 месяцев текущего года.

«Основная часть доходов сформирована за счет налога на доходы физических лиц, его удельный вес составляет 45% от общего объема поступлений или 11,8 млрд рублей. Платежами по налогу на прибыль организаций обеспечено 32% поступлений, по налогам на имущество – 13%, по налогам на совокупный доход – 8%»,– говорится в тексте сообщения УФНС.

Всего за указанный период в консолидированный бюджет Российской Федерации от всех налогоплательщиков Кольского края перечислено почти 29 млрд рублей, большая часть из которых (90%) осталась на территории Мурманской области.

Специалисты налоговых органов региона также отмечают увеличение налоговых платежей, зачисляемых в бюджеты муниципальных образований Заполярья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 14% или 705 млн рублей. Общая сумма поступлений при этом - почти 6 млрд рублей.

Положительная динамика также наблюдается и в поступлениях страховых взносов, администрируемых налоговыми органами Мурманской области. За отчетный период в государственные внебюджетные фонды мобилизовано почти 16 млрд рублей страховых взносов на обязательное социальное страхование, что превысило уровень января-мая 2017 года более чем на 1,2 млрд рублей или на 8%.