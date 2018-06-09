Мурманские полицейские спасли жизнь ребёнку в Калининграде

09 Июня 2018 года, 17:00

КАЛИНИНГРАД/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Полицейские из Мурманска, прибывшие в столицу Янтарного края для усиления общественного порядка на время проведения Чемпионата мира по футболу, спасли жизнь пятилетнему ребёнку. Об этом сообщает ИА МедиаКалибр.

Инцидент произошёл в последний день мая, но известно о нём стало только сейчас. Выяснилось, что к полицейскому наряду обратилась местная жительница, сообщившая о бездыханном мальчике. Один из стражей порядка – старший сержант Виталий Савельев – сделал ребёнку искусственное дыхание и он задышал. В это же время его коллега Виктория Полосова вызвала медиков, которым и был передан юный пациент.

Сейчас спасённый ребёнок чувствует себя хорошо, его здоровью ничего не угрожает. А спасшим жизнь полицейским местное руководство УМВД объявило благодарность и вручило подарки.