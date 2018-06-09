«Нордавиа» предупредила пользователей мошенниках

09 Июня 2018 года, 16:15

РОССИЯ/ 9 июня/ БИ-ПОРТ - Авиакомпания «Нордавиа» на своём сайте разметила предупреждающее сообщение о рассылке от её имени в адрес пассажиров уведомлений о выигрыше денежных призов и просьбой перейти по ссылке для выполнения дальнейших действий.

«Обращаем Ваше внимание, что авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии» не рассылала подобные письма. По выявленным фактам мы проводим расследование. Просим Вас быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников», – говорится в сообщении. Также отмечается, что по выявленным фактам будет проведена проверка.

В случае возникающих подозрений «Нордавиа» предлагает обратиться в службу поддержки авиакомпании телефону +7 800 200 00 55 (звонок по России бесплатный).

Ранее «Нордавиа» уже предупреждала пассажиров о возможных мошеннических схемах, связанных с якобы проводимым перевозчиком розыгрышем билетов в Крым.

Фото: М. Паламарчук