Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества пройдут в Кандалакше

09 Июня 2018 года, 16:40

КАНДАЛАКША/ 9 июня/ БИ-ПОРТ – Более 150 участников зарегистрировались для работы на мероприятиях I Дней российско-финляндского приграничного сотрудничества.

28 и 29 июня в Кандалакшском районе по инициативе Правительства Мурманской области и Администрации Кандалакшского района состоятся I Дни российско-финляндского приграничного сотрудничества.

Завершившаяся на днях регистрация показала, что мероприятие соберет более 150 участников из России, Норвегии и Финляндии. Это представители приграничных муниципальных образований Мурманской области и регионов Финляндии, Мурманского отделения Генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге, бизнеса и общественных объединений, а также органов государственной власти Мурманской области. Они представят существующие и обсудят перспективные туристические маршруты на приграничных территориях, более подробно узнают о результатах проектов программы приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020», а также сосредоточат внимание на наиболее значимых проектах, реализуемых на приграничных территориях.

Кроме того, для участников запланированы экскурсии по Кандалакше и Кандалакшскому району, а также посещение одного из самых популярных и красивейших мероприятий летнего сезона Заполярья – фестиваля «Байки красавицы Канды» и регаты крейсерских яхт «Паруса Кандалакши» – этапа Межрегиональной регаты крейсерских яхт «Кубок Кандалакшского залива».

Ознакомиться с программой мероприятия можно на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области.