В прошлом году количество вредных выбросов в атмосферу в регионе выросло на 5%

09 Июня 2018 года, 17:30

МУРМАНСК/ 9 июня/ БИ-ПОРТ - В Мурманской области за 2017 год было выброшено 243 тысячи тонн загрязняющих веществ в атмосферу. Это на 5% больше, чем в 2016 году, отмечают эксперты.

Отмечается, что в среднем в прошлом году на одного жителя Северо-Западного региона пришлось на 20 кг больше вредных веществ, чем на одного жителя России. Для северянина эта цифра составила 138 кг, в то время как для россиянина - 119 килограмм.

Мурманская область считается самой развитой территорией из всех северных регионов. 206 организаций на её территории, имеющие стационарные источники загрязнения, ежедневно выбрасывают вредные отходы в атмосферу.

Говоря о муниципальных образованиях области, наибольшие объёмы выбросов пришлись на Печенгский район и составили 33%, второе место занял город Мончегорск - 19%, третий в списке Мурманск, на его территории вредные выбросы составили 15%.

Отмечается, что в течение прошлого года на обследуемых организациях, осуществляющих выброс вредных веществ в атмосферу, было проведено 32 мероприятия, направленных на сокращение количества загрязнения. Показателем эффективности таких мероприятий стало сокращение выбросов на 5 тысяч тонн.