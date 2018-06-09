На дорогах Заполярья проводится профилактическое мероприятие «Встречная полоса»

10 Июня 2018 года, 09:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 июня/ БИ-ПОРТ – На дорогах Мурманской области проводитсяпрофилактическое мероприятие «Встречная полоса», которое проводится в целях профилактики

нарушений Правил дорожного движения. Главная задача мероприятия – предотвратить дорожно- транспортные происшествия, которые могли бы случиться по причине выезда автомобилей на встречную полосу движения, поэтому сотрудники дорожной полиции проводят с жителями региона разъяснительные беседы о тяжести последствий такого нарушения. Скрытое патрулирование осуществляется как на федеральной трассе, так и в муниципальных образованиях области, в том числе и в областном центре. Использование нарядами ДПС такой формы работы, приносит положительные результаты в снижении количества ДТП с тяжкими последствиями и способствует сокращению грубых нарушений Правил.