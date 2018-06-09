В Мурманской области отметили день образования следственных органов

10 Июня 2018 года, 11:01

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области прошил тордественные мероприятия, посвящённые Дню образования следственных органов. День учреждения должности судебного следователя в Российской империи отмечают 8 июня. 12 июня 1886 года высочайше утверждены «Временные правила судопроизводства на

Мурманском берегу Архангельской губернии во время навигации». Эта историческая дата образования следственных органов Мурманской области проведенным историческим

исследованием установлена выпускниками кадетского класса имени Александра Невского Следственного управления СК России по Мурманской области.

К празднованию двух исторических дат традиционно приурочена торжественная церемония вручения свидетельств об окончании кадетского класса. В этом году выпускниками кадетского класса стали 25 воспитанников, 9 из которых золотые медалисты. Направления на целевое обучение в Санкт-Петербургской и Московской академиях Следственного комитета Российской Федерации получили 14 кадетов. Руководитель следственного управления Андрей Ефремов со словами уверенности, что юноши и

девушки, после окончания ВУЗов, пополнят ряды лучших следователей, вручил выпускникам свидетельства. Ветеран Великой Отечественной войны Павел Николаевич Лоснов подарил каждому кадету экземпляр своей книги и пожелал молодому поколению идти к выбранной цели, беря пример с поколения победителей.