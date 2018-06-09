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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В Мурманской области отметили день образования следственных органов
 
 
 
 
10 Июня 2018 года, 11:01

В Мурманской области отметили день образования следственных органов


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области прошил тордественные мероприятия, посвящённые Дню образования следственных органов. День учреждения должности судебного следователя в Российской империи отмечают 8 июня. 12 июня 1886 года высочайше утверждены «Временные правила судопроизводства на
Мурманском берегу Архангельской губернии во время навигации». Эта историческая дата образования следственных органов Мурманской области проведенным историческим
исследованием установлена выпускниками кадетского класса имени Александра Невского Следственного управления СК России по Мурманской области.
К празднованию двух исторических дат традиционно приурочена торжественная церемония вручения свидетельств об окончании кадетского класса. В этом году выпускниками кадетского класса стали 25 воспитанников, 9 из которых золотые медалисты. Направления на целевое обучение в Санкт-Петербургской и Московской академиях Следственного комитета Российской Федерации получили 14 кадетов. Руководитель следственного управления Андрей Ефремов со словами уверенности, что юноши и
девушки, после окончания ВУЗов, пополнят ряды лучших следователей, вручил выпускникам свидетельства. Ветеран Великой Отечественной войны Павел Николаевич Лоснов подарил каждому кадету экземпляр своей книги и пожелал молодому поколению идти к выбранной цели, беря пример с поколения победителей.
 
 
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