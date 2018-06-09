XXXIII традиционные летние саамские игры проходят сегодня в Ловозеро

10 Июня 2018 года, 14:33

ЛОВОЗЕРО/ 10 июня/ БИ-ПОРТ – Сеголня в Ловозеро проходят XXXIII традиционные летние саамские игры. Гостей мероприятия ждет захватывающая спортивная программа, которая включает в себя соревнования, основанные на особенностях традиционного уклада жизни саамов. Все желающие смогут попробовать свои силы в метании камня, аркана, копья и стрельбе из арбалета. Представительницы прекрасного пола смогут сыграть в женский саамский футбол, в который играют мячом, сшитым из шкуры оленя и набитым его шерстью.

Также для гостей праздника продумана яркая концертная программа с участием творческих коллективов Мурманской области и выставка-продажа изделий мастеров декоративно- прикладного творчества. В концертной программе примут участие саамская фольклорная группа «Елле», народный самодеятельный коллектив коми фольклорный ансамбль «Ижма», народный самодеятельный коллектив Териберский поморский хор, самодеятельный народный коллектив хор ветеранов «Марьюшка», саамский бард Иван Матрехин, яркая и самобытная исполнительница саамских песен Марина Гринчук, исполнительницы традиционного саамского луввьт Анфиса Агеева и Домна Хомюк. На выставке-ярмарке «Город мастеров» мастера декоративно-прикладного творчества представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней. Все желающие смогут посетить уличную фотогалерею «Самь ялл сумь» («Мелодия саамской жизни»).