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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » XXXIII традиционные летние саамские игры проходят сегодня в Ловозеро
 
 
 
 
10 Июня 2018 года, 14:33

XXXIII традиционные летние саамские игры проходят сегодня в Ловозеро


ЛОВОЗЕРО/ 10 июня/ БИ-ПОРТ – Сеголня в Ловозеро проходят XXXIII традиционные летние саамские игры. Гостей мероприятия ждет захватывающая спортивная программа, которая включает в себя соревнования, основанные на особенностях традиционного уклада жизни саамов. Все желающие смогут попробовать свои силы в метании камня, аркана, копья и стрельбе из арбалета. Представительницы прекрасного пола смогут сыграть в женский саамский футбол, в который играют мячом, сшитым из шкуры оленя и набитым его шерстью.
Также для гостей праздника продумана яркая концертная программа с участием творческих коллективов Мурманской области и выставка-продажа изделий мастеров декоративно- прикладного творчества. В концертной программе примут участие саамская фольклорная группа «Елле», народный самодеятельный коллектив коми фольклорный ансамбль «Ижма», народный самодеятельный коллектив Териберский поморский хор, самодеятельный народный коллектив хор ветеранов «Марьюшка», саамский бард Иван Матрехин, яркая и самобытная исполнительница саамских песен Марина Гринчук, исполнительницы традиционного саамского луввьт Анфиса Агеева и Домна Хомюк. На выставке-ярмарке «Город мастеров» мастера декоративно-прикладного творчества представят традиционные предметы одежды, украшения из оленьего меха, сувениры, вырезанные из кости и оленьего рога, изделия из бисера и корней. Все желающие смогут посетить уличную фотогалерею «Самь ялл сумь» («Мелодия саамской жизни»).
 
 
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