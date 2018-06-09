На озере Пиренга найдено тело пропавшего полгода назад мужчины

10 Июня 2018 года, 14:36

МОНЧЕГОРСК/ 10 июня/ БИ-ПОРТ – На озере Пиренга обнаружено тело мужчины, который пропал в январе 2018 года. Тогда на озере найден был только снегоход. По предварительной информации, мужчина провалился под лёд. Как сообщила «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета Наталья Тростина, по факту обнаружения тела проводится процессуальная проверка.

«Личность погибшего уже известна. Это житель Мончегорска 1961 года рождения. В конце января 2018 года он отправился на отдых на снегоходе и пропал», - сказал собеседник агентства.