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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » На озере Пиренга найдено тело пропавшего полгода назад мужчины
 
 
 
 
10 Июня 2018 года, 14:36

На озере Пиренга найдено тело пропавшего полгода назад мужчины


МОНЧЕГОРСК/ 10 июня/ БИ-ПОРТ – На озере Пиренга обнаружено тело мужчины, который пропал в январе 2018 года. Тогда на озере найден был только снегоход. По предварительной информации, мужчина провалился под лёд. Как сообщила «Би-порту» старший помощник руководителя Следственного комитета Наталья Тростина, по факту обнаружения тела проводится процессуальная проверка.

«Личность погибшего уже известна. Это житель Мончегорска 1961 года рождения. В конце января 2018 года он отправился на отдых на снегоходе и пропал», - сказал собеседник агентства.

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