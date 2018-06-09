Юные северяне отправились на Черное море

МУРМАНСК/ 10 июня/ БИ-ПОРТ - Спецсоставом Мурманск-Анапа в оздоровительные учреждения, расположенные на Черноморском побережье, выехали 266 юных мурманчан, среди которых 100 обучающихся детско-юношеских спортивных школ, осваивающих программы по спортивной гимнастике, единоборствам и акробатике. К месту отдыха школьников доставит специализированный «детский» поезд, в котором созданы все условия для безопасной перевозки организованной группы.

Родительская плата в этом году составляет 25% от стоимости путевки.

«Ежегодно в городском бюджете предусматриваются денежные средства для организации отдыха детей. Ребятам важно провести каникулы не только с удовольствием, но и с пользой для здоровья», — рассказала начальник отдела воспитания и дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска Людмила Ананьина.

Летние каникулы юные северяне проведут в санаторно-оздоровительном лагере «Глобус» и в спортивно-оздоровительном лагере «Уральские самоцветы». Оздоровительные учреждения расположены в Анапе на Черноморском побережье Краснодарского края.