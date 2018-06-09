На Семёновском озере открыли эколого-образовательный маршрут

10 Июня 2018 года, 16:30

МУРМАНСК/ 10 июня/ БИ-ПОРТ – В пятницу, 8 июня, в Мурманске открылся эколого-образовательный маршрут вокруг Семёновского озера. Он охватил различные природные объекты и архитектурные памятники, имеющие эстетическую, природоохранную и историческую ценность.

Машрут разработали ученики Мурманского центра «Лапландия» Кирилл Горкавенко и Руслан Лушпенко под руководством педагога дополнительного образования Павла Петрина. В прошлом году проект победил в Российском национальном юниорском водном конкурсе. Ранее «Би-порт» сообщал об открытии эколого-образовательного маршрута в домике моржей.

«Водный конкурс дает много возможностей для развития и поддержки молодежи, заинтересованной в сохранении водных ресурсов России. Реализация проектов являет собой образец конструктивного сотрудничества общественного и бизнес-секторов в решении серьезных задач охраны окружающей среды и вовлечения подрастающего поколения в эту сферу», — отметила Наталья Давыдова, директор Института консалтинга экологических проектов, руководитель Российского национального юниорского водного конкурса, почетный работник водного хозяйства РФ.

Протяженность образовательно-туристического маршрута, примыкающего к Семёновскому озеру, — пять километров. Маршрут поделен на тематические зоны, где представлено богатое природное разнообразие региона. Участникам экскурсии расскажут о некоторых растениях, занесённых в Красную книгу, и предложат понаблюдать за птицами со специальной смотровой площадки. Здесь же расположен Мурманский океанариум, в котором живут и выступают арктические тюлени. Среди местных достопримечательностей — и памятник легендарному коту Семёну.