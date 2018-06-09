Ракетный крейсер «Маршал Устинов» уничтожит условного противника в Баренцевом море

10 Июня 2018 года, 17:25

РОССИЯ/ 10 июня/ БИ-ПОРТ - Ракетный крейсер «Маршал Устинов» вышел в Баренцево море для выполнения практической ракетной стрельбы в полигонах боевой подготовки. Стрельба будет осуществляться главным комплексом корабля в рамках плановой боевой учёбы экипажа.

Крейсер поразит крылатой ракетой «Вулкан» мишень, имитирующую крупную надводную цель.

Районы проведения стрельб закрыты для судоходства и полётов авиации.

В ходе кратковременного выхода экипаж РКР «Маршал Устинов» также отработает отражение ударов средств воздушного нападения условного противника с различных высот и направлений, проведёт учения по связи и борьбе за живучесть корабля.

После завершения выполнения задач в море, РКР «Маршал Устинов» вернётся в главную базу Северного флота – Североморск.