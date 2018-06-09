Судебные приставы борются за право ношения зеленого берета

10 Июня 2018 года, 19:22

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 10 июня/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области прошел отборочный этап квалификационных испытаний судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов на право ношения зеленого берета – отличительного знака наиболее подготовленных судебных приставов. Эти испытания проводятся в целях формирования способности преодолевать физические и психологические нагрузки, развития морально-волевых качеств и совершенствования профессионального мастерства судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Три победителя отборочных испытаний приняли участие в региональном этапе квалификационных испытаний.

Судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов сдали нормативы по физической подготовке (марш-брасок по пересеченной и болотистой местности на 10 км, испытание на силовую выносливость), по огневой подготовке и рукопашному бою (каждый участник испытаний провел два боя с разными противниками по 2 минуты).

По результатам испытания лучшим признан судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов специализированного отдела по обеспечению установленного порядка деятельности судов Мурманска и Мурманского военного гарнизонного суда Андрей Васюков. Теперь Андрею Васюкову предстоит пройти финальные испытания на право ношения зеленого берета на федеральном уровне.