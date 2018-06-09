Мурманчане соревновались в знании родного города

10 Июня 2018 года, 20:24

МУРМАНСК/ 10 июня/ БИ-ПОРТ - В заполярной столице состоялась игра-квест «ПроУлочки». Мероприятие было организовано Центром креативного развития молодежи и прошло на территории Первомайского административного округа.

Во время турнира команды, используя подсказки, находили памятники, здания, значимые места и достопримечательности города.

«Очень здорово, что благодаря подобным конкурсам удается совместить соревнования и просветительскую работу, – отметил директор муниципального автономного учреждения молодежной политики «Дом молодежи» Леонид Мостовой. – Все участники показали высокий уровень подготовки и отличное знание истории Мурманска. Наше учреждение решило преподнести специальный приз – «За волю к победе», для тех ребят, кто успешно прошел все испытания, но не занял призового места».

Всего в игре приняли участие 5 команд. Все соревнующиеся получили на память дипломы, подарки и незабываемые впечатления.