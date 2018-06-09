Военные приступили к вывозу мусора из Арктики

11 Июня 2018 года, 07:24

РОССИЯ/ 11 июня/ БИ-ПОРТ - С 10 июня первый сформированный экологический взвод в Центральном военном округе приступил к очистке земель Министерства обороны Российской Федерации в Арктической зоне в городе Норильске. Работы по ликвидации экологического ущерба проводятся на аэродроме Алыкель и в самом городе. В этом году с очищаемой территории военные экологи планируют вывезти 750 т мусора.

Подразделение экологов насчитывает 30 человек, а также 10 единиц инженерной и автомобильной техники, в том числе, грейдеры, краны и пресс для компоновки арктического мусора.Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью.