Молодые офицеры Северного флота примут участие в Севастопольском офицерском бале

11 Июня 2018 года, 12:15

СЕВАСТОПОЛЬ/ 11 июня/ БИ-ПОРТ - В пятом Севастопольском офицерском бале примут участие два молодых офицера Северного флота: старший лейтенант Мукат Муртазин и выпускник прошлого года лейтенант Вячеслав Ступак, который служит командиром водолазной группы службы живучести тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Офицеры с супругами уже несколько дней находятся в Севастополе и заняты подготовкой к торжественному мероприятию. Они занимаются танцами и изучают правила этикета. На балу, который, состоится уже сегодня вечером, они будут танцевать кадриль.

Во времена российского императорского флота обучение танцам входило в обязательную программу подготовки гардемаринов.