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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, диспансеризация и диспансерное наблюдение – об этих и других нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Марлен Нусупбеков
Марлен Нусупбеков:

Читайте интервью директора по развитию ГК TeleTrade в Республике Казахстан Марлена Нусупбекова

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » В День России праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах Мурманской области
 
 
 
 
11 Июня 2018 года, 13:18

В День России праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах Мурманской области


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 июня/ БИ-ПОРТ - В День России праздничные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах Мурманской области. Так, 12 июня на центральной площади Мурманска Пять Углов состоится народное гулянье, посвященное Дню России. В 12:00 начнет работать праздничная ярмарка и детский городок у гостинично-делового центра «Меридиан». С 12:30 каждый желающий сможет принять участие в уличных развлечениях: будет работать шатер-караоке, где всем гостям праздника предложат исполнить популярные песни о России; организован спортивный проект «Родной двор – родной город», специальная игровая площадка посвящена чемпионату мира по футболу в России «Болеем за наших!». Здесь можно посоревноваться во владении мячом (футбольный фристайл, чеканка мяча, пенальти). С 13:00 до 13:30 по проспекту Ленина торжественным строем пройдут воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации, на главной сцене праздника нахимовцы исполнят гимн училища. Концерт начнется в 14:00, а в 16:00 в сквере на улице Ленинградской стартует фестиваль хип-хоп культур.

В Оленегорске уличное народное гуляние с участием лучших коллективов художественной самодеятельности из Оленегорска будет проходить на Центральной площади города. В 14:00 начнется детская игровая программа «Скоморошьи забавы»; организован мастер-класс от студии декоративно-прикладного искусства «Иван да Марья», будут работать интерактивные площадки «Петухи», «Бой на бревне» «Ходули» «Бег в мешках» «Супер скакалка», «Канат» и другие. В 15:00 начнется большой праздничный концерт «Моя страна – моя Россия!».

Главный государственный праздник отметят во всех городах ЗАТО Александровск. В Гаджиево 12 июня в 12:00 на площади имени Героя Советского Союза Л.А. Матушкина начнется концертно-развлекательная программа «Россия – Родина моя!». В Оленьей Губе спортивно-развлекательная программа «Россия, вперед!» будет проходить с 12:00 на спортивной площадке школы №280. Жителей Снежногорска приглашают в 14:00 на площадь имени В.В. Мурко, где будет проходить городской праздник «Моя бескрайняя страна!». В Полярном массовое уличное гуляние «Пою тебе, моя Россия!» будет проходить с 15:00 на площади Победы. 

В Апатитах в День России спортивные мероприятия – велотурнир «Педали крутим всей семьей» и акция «Попробуй себя в ГТО!» – продолжатся праздничным концертом, мастер-классами, викторинами и флешмобами. Городской праздник в Кировске откроется в 12:00 экологическими акциями, велопробегом и легкоатлетическим забегом, для жителей города будут выступать творческие коллективы, пройдет фестиваль национальный культур «Вместе мы Россия!» и флешмоб «Большой российский хоровод».

В поморской Умбе народные гуляния начались 10 июня двухдневным праздником «Поморские кудесы», посвящённым 120-летию посёлка. В программе – детский фольклорный праздник «Круг наследия», конкурс по заплетанию кос, дефиле сарафанов и фестиваль семейной ухи. А 12 июня в 14:00 начнется праздничный концерт, посвящённый Дню России и 80-летию Мурманской области с участием коллективов самодеятельного художественного творчества Дома культуры Умбы. 

В Мончегорске 12 июня празднование будет проходить в Городском парке им. С.Бровцева. С 12 часов там запланированы викторины и выставки рисунков, книг, посвященных Дню России. Состоится игровой турнир «Семейные традиции разных национальностей», молодежная патриотическая акция «Территория культуры», будет проходить открытый городской фестиваль патриотической песни «Молодые голоса Отчизны» с участием гостей из городов области. Жителей города ждут спортивно-развлекательные программы «Краски России» и «Будущее России». В 14:00 начнется игра Кубка Мурманской области по футболу между командами Мончегорска и Мурманска.

Жителей Кандалакшского района в День России ожидает праздничная программа «Я, ты, он, она – вместе дружная семья!». В программе: выступления коллективов Дворца культуры «Металлург», духового оркестра, мастер-классы, выставка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и многое другое. Гостями Кандалакши станут представители национально-культурных объединений Дома дружбы Мурманской области. Жители районного центра услышат песни на разных языках и познакомятся с танцами разных народов.

 
 
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