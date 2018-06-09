Больше половины россиян недовольны своим местом работы

11 Июня 2018 года, 15:23

РОССИЯ/ 11 июня/ БИ-ПОРТ - Больше половины россиян (53%) не удовлетворены своим местом работы. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл Аналитический центр НАФИ среди 1,6 тысячи совершеннолетних граждан в 42 регионах России.

Отмечается, что довольны своим местом работы и рекомендовали бы его другим людям только 17% занятых респондентов. Тогда как каждый пятый опрошенный (21%) в целом удовлетворён работой, но советовать своим близким и знакомым её бы не стал.

Среди наиболее частых причин негативного отношения к работодателю — низкая заработная плата или её задержки (27%), большая загрузка и переработки (14%). Довольные своей работой участники опроса рассказали о достаточном размере зарплаты (11%), стабильности и надёжности компании (5%), а также о социальном пакете (3%), удобном графике работы (3%) и хороших отношениях с коллективом (3%).