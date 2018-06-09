Минстрой предложил оборудовать все газовые плиты специальными устройства

11 Июня 2018 года, 16:27

РОССИЯ/ 11 июня/ БИ-ПОРТ - Минстрой предложил оборудовать все газовые плиты для жилых домов специальными устройствами, которые предотвращают скопление несгоревшего газа. Это позволит предотвратить взрывы бытового газа с большей эффективностью, чем установка газоанализаторов. Соответствующее письмо депутату Госдумы Валерию Рашкинунаправил министр Андрей Чибис, пишет РБК.

Одной из причин взрывов является неудаление газа через дымоход, говорится в письме. В такой ситуации системы безопасности на газовых плитах не обеспечивают прекращение подачи газа к горелке. По мнению Минстроя, безопасность в жилых помещениях может повысить установка в домах «бытовой газовой плиты, оснащенной устройством, обеспечивающим предотвращение скопления несгоревшего газа». Следовательно, «представляется целесообразным» установить требования о наличии в бытовых газовых плитах встроенного устройства безопасности, которое предотвратит скопление несгоревшего газа, в том числе если на горелке погасло пламя.

Проблему безопасности газового оборудования надо решать комплексно, в том числе использовать технические средства для предотвращения происшествий с газом в быту, говорится в письме. Ранее Минстрой предлагал оснастить жилые помещения газоанализаторами. Другие федеральные органы не поддержали идею, в том числе из-за высоких затрат, признается в письме министерства. Стоимость таких систем контроля сопоставима с расходами на содержание газовых плит. При этом срок службы газоанализаторов меньше, и они требуют ежегодных проверок.