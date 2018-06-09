В Мурманской области тепло и снежно

12 Июня 2018 года, 08:11

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 июня/ БИ-ПОРТ – В День России погоду на Кольском полуострове будет определять активный циклон, который смещается с районов Скандинавии на восток. По области ожидается дождливая погода, местами – мокрый снег. В дневные часы воздух прогреется до +9…+12°.

В Мурманске сегодня облачная с прояснениями погода, временами вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с (в порывах - до 14 м/с). Температура воздуха в течение дня составит около +5°.

Пользователи в соцсетях также сообщают об обильном снегопаде в районе Мончегорска.