День России. Официальное поздравление

12 Июня 2018 года, 09:13

Дорогие земляки!

Поздравляем вас с главным государственным праздником нашей страны – Днем России!

Подписанная 12 июня 1990 года Декларация о государственном суверенитете РСФСР дала старт новейшей истории нашей Родины. Как и вся тысячелетняя история России, она была сложной и далеко не всегда триумфальной. Но реалии сегодняшнего дня подтверждают – 28 лет назад страной было избрано верное направление.

Россия твёрдо встала на рельсы своего естественного пути развития, и столь же естественным образом обрела простую, понятную и бесспорную для всех национальную идею – патриотизм. Именно искренняя и деятельная любовь к Родине миллионов россиян помогла стране выстоять в трудные переходные годы, и она же привела Россию к успеху и величию в XXI веке.

Мурманская область в полной мере ощущает на себе процессы, происходящие в стране, – развитие инфраструктуры, освоение Арктики, укрепление обороноспособности. Более того, мы сами активно участвуем в великой работе над совершенствованием и украшением нашего общего дома – России.

Любовь к Родине – это добросовестный труд на благо общества, это уважение к законам, это сохранение родной культуры и природы, это знание истории Отечества и почтение к памяти предков. И чем сильнее и богаче становится наша держава, тем больше возможностей у каждого из нас, у наших детей прожить счастливую, наполненную до краёв жизнь, реализовать свои таланты, заслужить признание и уважение.

Дорогие друзья! В этот праздничный день от всей души желаем вам здоровья, счастья, радости и любви под мирным небом России!

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Главный федеральный инспектор по Мурманской области Алексей Маяков

Для жителей Заполярья подготовлена большая развлекательная программа.